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Бывший главком ВДВ РФ назвал главное отличие спецоперации и войны

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший главком ВДВ РФ назвал главное отличие спецоперации и войны
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во время спецоперации ВС РФ на Украине российские солдаты стремятся сохранить жизни мирных граждан, что в корне отличается от военных действий, заявил бывший главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов.

— Главное — сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война — это война, — пояснил Шаманов в интервью «Аргументам и фактам».

Генерал-полковник также добавил, что ВС РФ достигли целей первого этапа спецоперации, то есть нанесли ущерб военной инфраструктуре ВСУ и лишили республику централизованного государственного и военного управления. По его словам, цель второго этапа — взять под контроль административные центры, передает телеканал «360».

19 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о последовательном выполнении ВС России плана освобождения Донбасса. Он отметил, что российские военные проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации на территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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