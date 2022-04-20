Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин может посетить российских военных в госпиталях

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин может посетить российских военных в госпиталях
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о решении лидера государства Владимира Путина посетить российских солдат в госпиталях.

— Мы сообщим, когда придет время, — передает его слова ТАСС.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Минобороны России в понедельник, 18 апреля, опубликовало еще один список с персональными данными украинских военных, погибших в ходе спецоперации в республике. В документе уточняется, что безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Кроме того, большое количество украинских солдат дезертировали, были ранены или считаются пропавшими без вести.

Читайте также:
Украина Дмитрий Песков Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Все мнения
О проекте