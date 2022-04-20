Путин может посетить российских военных в госпиталях

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о решении лидера государства Владимира Путина посетить российских солдат в госпиталях.

— Мы сообщим, когда придет время, — передает его слова ТАСС.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Минобороны России в понедельник, 18 апреля, опубликовало еще один список с персональными данными украинских военных, погибших в ходе спецоперации в республике. В документе уточняется, что безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Кроме того, большое количество украинских солдат дезертировали, были ранены или считаются пропавшими без вести.