Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кременная на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кременная на Украине
Фото: Минобороны РФ

Российская армия и вооруженные силы Луганской народной республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, который украинские националисты ранее превратили в укрепрайон. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что российские средства ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ и сбили около Донецкого тактическую ракету «Точка-У», передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ за ночь с 19 на 20 апреля уничтожили 1053 военных объекта Украины. Так, например, ВС РФ подбили шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц «Мста-Б».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте