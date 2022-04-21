ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кременная на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российская армия и вооруженные силы Луганской народной республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, который украинские националисты ранее превратили в укрепрайон. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что российские средства ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ и сбили около Донецкого тактическую ракету «Точка-У», передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ за ночь с 19 на 20 апреля уничтожили 1053 военных объекта Украины. Так, например, ВС РФ подбили шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц «Мста-Б».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.