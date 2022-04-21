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Мишустин освободил Федулова от должности замглавы Минэкономразвития

Евгений Белоусов

Политика
Мишустин освободил Федулова от должности замглавы Минэкономразвития
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владислава Федулова от должности замминистра экономического развития. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации в четверг, 21 апреля.

— Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе, — говорится в документе.

В этот же день бывший глава Роснано и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс покинул составы совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».

До этого стало известно, что Чубайс покинет должность специального представителя президента Российской Федерации.

В декабре 2021 года Чубайс заявил, что в ближайшие три десятилетия экономика России пройдет масштабную трансформацию. По его мнению, в сфере энергетики изменятся базовые принципы. Изменения также коснутся строительства, транспорта, промышленности и других секторов.

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