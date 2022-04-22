Андрей Бочкарев рассказал об открытии нового пешеходного моста через Яузу

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

В столице объявили об открытии пешеходного моста в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская», который связал Рубцовскую и Семеновскую набережные. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За один год были возведены опоры, смонтировано пролетное строение, выполнены архитектурная отделка и благоустройство. Перед этим из зоны строительства были вынесены инженерные коммуникации, процесс занял около полугода, — заявил он.

Заммэра отметил, что новое сооружение может претендовать на звание самого комфортного для пешеходов среди всех остальных мостов через реку Яузу. Он стал 60-м по счету мостом через данную реку в Москве.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов напомнил, что длина дугообразного моста составляет 111 метров, протяженность прохожей части — 84 метра, ширина прохода — 4 метра, а высота — 2,6 метра, говорится в релизе.

Также Андрей Бочкарев рассказал, что в 2022 году планируется завершение строительно-монтажных работ на четырех медицинских объектах в Южном, Юго-Западном, Юго-Восточном административных округах столицы.

Помимо этого, стало известно, что в Москомархитектуре подготовили архитектурные концепции семи мостов, которые могут стать новыми символами города.

Четыре из представленных мостов будут расположены в активно развивающемся районе Хорошево-Мневники, еще три — через Москву-реку (на юге, северо-западе и в центре).