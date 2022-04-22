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В Минобороны сообщили об одном погибшем члене экипажа крейсера «Москва»

Анастасия Колоскова

Общество
В Минобороны сообщили об одном погибшем члене экипажа крейсера «Москва»
Фото: Минобороны РФ

В результате инцидента с крейсером «Москва» погиб один член экипажа, еще 27 пропали без вести. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что 396 моряков удалось эвакуировать.

Семьям погибшего и пропавших без вести моряков будет оказана помощь, добавили в Минобороны.

Там подчеркнули, что абсолютное большинство членов экипажа затонувшего крейсера, включая офицеров, мичманов и матросов-контрактников, планируют продолжить службу на кораблях Черноморского флота. Военнослужащих по призыву с крейсера «Москва» уволят в запас по истечении сроков службы, передает ТАСС.

14 апреля в Минобороны России сообщили, что на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал из-за пожара боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Однако позже очаг возгорания удалось локализовать.

Позже Министерство обороны сообщило, что крейсер «Москва» затонул. Произошло это при буксировке в порт.

Корабль потерял устойчивость из-за возникшего шторма и пошел ко дну из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара, возникшего после детонации боезапаса. Экипаж судна эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

16 апреля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и руководство Черноморского флота (ЧФ) провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе.

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