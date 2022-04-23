Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Бачуринской» готов более чем на 50%

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Строительство участка будущей Троицкой линии столичного метрополитена — от «Новаторской» до «Бачуринской» станции — завершено на 56 процентов. Об этом в субботу, 23 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время специалисты ведут монолитные и земляные работы на всех пяти станциях. При этом строительная готовность жесткого основания на всем участке, чья продолжительность составит 13 километров, оценивается на три четверти, а верхнее строение пути готово более чем на четверть.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, рабочие уже прошли все 10 тоннелей между станциями. Месяц назад специалисты завершили проходку последнего из них.

На участке планируется разместить станции «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри».

19 апреля стало известно, что специалисты начали возведение основных конструкций на станции «Вавиловская» Троицкой линии Московского метрополитена.

До этого Бочкарев заявил, что на строящейся станции «Тютчевская» Троицкой линии столичного метрополитена приступили к монтажу систем вентиляции и электросетей. Станционный комплекс готов примерно на 60 процентов.