В МО РФ сообщили, что более 860 военных Нацгвардии Украины дезертировали в марте

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Более 860 военных из состава Национальной гвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своих командиров и дезертировали из частей в марте. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации.

— Информация, имеющаяся в распоряжении Минобороны России, свидетельствует о большом количестве дезертировавших военнослужащих НГУ, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны России в понедельник, 18 апреля, опубликовало еще один список с персональными данными украинских военных, погибших в ходе спецоперации в республике. В документе уточняется, что безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Кроме того, большое количество украинских солдат дезертировали, были ранены или считаются пропавшими без вести.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.