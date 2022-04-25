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Москвичам рассказали о механизированных комплексах, строящих городское метро

Араз Салехов

Спорт
Москвичам рассказали о механизированных комплексах, строящих городское метро
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители города узнали о механизированных комплексах, которые прокладывают тоннели между новыми станциями столичного метро. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Строить новые участки метро ударными темпами помогают тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК), или щиты, с нежными женскими именами «Лилия», «Клавдия», «Наталия» и «Марина». Не останавливаясь ни на минуту, эти огромные стальные машины прокладывают и укрепляют коридоры подземного города, — говорится в сообщении.

Машины работают на круглосуточной основе, не останавливаясь ни на минуту. Более подробную информацию о механизме можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что первая группа москвичей сможет опробовать систему Face Pay в наземном транспорте города уже в мае 2022 года. В конце апреля будет набрана первая фокус-группа из числа 100 пассажиров.

В субботу, 23 апреля, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что возведение участка будущей Троицкой линии столичного метрополитена — от «Новаторской» до «Бачуринской» станции — завершено на 56 процентов.

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