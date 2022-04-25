Газпром в штатном режиме подает газ для транзита через Украину

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Компания «Газпром» продолжает штатно поставлять газ для транзита через Украину. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в компании.

Уточняется, что транзит осуществляется в соответствии с заявками — 68,4 миллиона кубических метров.

На текущий год контрактные обязательства Газпрома по транзиту перед Украиной составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Кроме того, с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объему уровне. В середине марта несколько дней он незначительно снижался, передает РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Позднее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров.

«Вечерняя Москва» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования. Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам.