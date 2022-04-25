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Ребенка госпитализировали со станции метро «Октябрьская»

Елена Самойлова

Происшествия
Ребенка госпитализировали со станции метро «Октябрьская»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, метро Октябрьская Карта всех событий

Полицейские помогли родителям двухлетнего ребенка, нуждающегося в госпитализации. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По данным ведомства, к полицейским на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии обратился пассажир. Мужчина рассказал, что его двухгодовалой дочери необходима срочная госпитализация, но все необходимые документы он забыл в вагоне поезда.

Времени для восстановления документов не было, поскольку ребенка было необходимо доставить в больницу в ближайшее время.

Видео: Пресс-служба УВД на ММ

— Старший сержант полиции Владимир Рогов и его коллега Иван Журавлев передали информацию для обследования вагона наряду ППС на следующей станции. Менее чем за четыре минуты рюкзак с нужными медицинскими документами был найден и возвращен отцу, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Позже отец девочки отправил в Министерство внутренних дел РФ письмо, поблагодарив сотрудников полиции за оказанную помощь.

21 апреля сотрудники Росгвардии помогли матери найти потерявшегося сына. По словам ребенка, он увлекся ездой на велосипеде, заблудился и не смог найти дорогу обратно.

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