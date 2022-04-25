ВС России высокоточным оружием уничтожили объекты по производству топлива в Кременчуге

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Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили объекты нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере города Кременчуг. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск, — передает его слова РИА Новости.

До этого сообщалось, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника в Рыльском районе Курской области. Ситуация находится под полным контролем региональных властей, пострадавших, жертв и разрушений нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.