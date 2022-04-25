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СК ходатайствует об аресте бизнесмена, подозреваемого в убийстве хоккеиста Дидура

Елена Самойлова

Происшествия
СК ходатайствует об аресте бизнесмена, подозреваемого в убийстве хоккеиста Дидура
Фото: fhmoscow.com
Россия, Москва, Николоямская улица Карта всех событий

Следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве хоккеиста Романа Дидура. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, мужчину 1984 года рождения, подозреваемого в убийстве, уже задержали и предъявили обвинение. Кухонный нож, которым он, по предварительным данным, нанес удар спортсмену, также изъят и направлен на экспертизу.

— Сегодня следствие ходатайствует перед Таганским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент убийства.

О смерти хоккеиста стало известно в воскресенье, 24 апреля. Роман Дидур получил удар кухонным ножом в грудь во время драки на Николоямской улице.

По предварительным данным, потасовка началась в заведении «Баклажан», где Дидур поссорился с гендиректором кафе по имени Армен Куюмджи. Конфликт между мужчинами завершился ножевым ударом прямиком в сердце, от чего спортсмен скончался на месте происшествия от потери крови до приезда медиков.

Что стало причиной смерти молодого человека и кто виновен в его убийстве, разбиралась «Вечерняя Москва».

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