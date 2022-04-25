Количество погибших при пожаре в тверском НИИ выросло до 18 человек
Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) войск Воздушно-космической обороны в Твери увеличилось до 18 человек. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».
Отмечается, что в настоящее время продолжается разбор завалов после пожара. В результате было обнаружено тело еще одного погибшего.
Ранее сообщалось, что количество жертвами пожара стали 17 человек.
Днем 21 апреля стало известно, что в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожал начался в кабинете на втором этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.
Огонь быстро распространялся из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей. Открытое горение удалось ликвидировать только к вечеру.