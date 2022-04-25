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Количество погибших при пожаре в тверском НИИ выросло до 18 человек

Елена Самойлова

Происшествия
Количество погибших при пожаре в тверском НИИ выросло до 18 человек
Фото: тверскаяобласть.рф

Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) войск Воздушно-космической обороны в Твери увеличилось до 18 человек. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».

Отмечается, что в настоящее время продолжается разбор завалов после пожара. В результате было обнаружено тело еще одного погибшего.

Ранее сообщалось, что количество жертвами пожара стали 17 человек.

Днем 21 апреля стало известно, что в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожал начался в кабинете на втором этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Огонь быстро распространялся из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей. Открытое горение удалось ликвидировать только к вечеру.

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