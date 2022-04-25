Главархив рассказал о жизни адвоката Федора Плевако в день его 180-летия

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

25 апреля исполняется 180 лет со дня рождения известного правозащитника Федора Плевако. В архивных фондах Москвы хранятся документы, связанные с его учебой, адвокатской, общественной и политической деятельностью. Сегодня о его жизни и работе рассказывает Главное столичное архивное управление.

Появился на свет будущий адвокат в городе Троицке Оренбургской губернии (ныне Челябинская область) в семье члена Троицкой таможни, надворного советника Василия Плевака и, по некоторым данным, крепостной киргизки Екатерины Степановой.

После окончания гимназии в 1859 году он стал студентом юридического факультета Императорского Московского университета.

За годы адвокатской деятельности Федор Плевако был участником многих ярких судебных процессов. На профессиональном счету правозащитника более 200 выигранных дел, главным образом по уголовным и гражданским процессам.

В 1907-м Плевако был избран от партии «Союз 17 октября» членом Государственной думы третьего созыва (1 ноября 1907 года — 30 августа 1912 года) после вступления в ряды партии. Однако проявить себя ярко на политическом поприще он так и не успел: Федора Плевако не стало 23 декабря 1908 года, говорится в материале на официальном сайте мэра Москвы.

Также Главархив столицы рассказал о писателе Вениамине Каверине в день его 120-летия.

Помимо этого, Главное архивное управление Москвы объявило об открытии уличной выставки, посвященной 77-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).