Открытое горение на складе боеприпасов ликвидировали в Белгородской области

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что открытое горение в районе села Старая Нелидовка ликвидировано.

— Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано, — написал он в своем Telegram-канале в среду, 27 апреля.

Губернатор региона отметил, что никто из мирного населения не пострадал. Повреждений жилых построек и домов нет.

Ранее Гладков сообщал, что произошел пожар на складе боеприпасов.

Также 27 апреля в одном из микрорайонов Воронежа произошли два взрыва. В соцсетях жители микрорайона Шилово пишут, что около 04:40 по московскому времени в небе два раза предположительно сработала ПВО и, вероятно, в воздух дважды поднимались самолеты.