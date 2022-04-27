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МВД: Стрельба в районе военных складов в Приднестровье велась с территории Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МВД: Стрельба в районе военных складов в Приднестровье велась с территории Украины
Фото: shutterstock

Обстрелы из стрелкового оружия в районе складов боеприпасов в Приднестровье велись с украинской территории. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе МВД непризнанной республики.

25 апреля серия взрывов прогремела в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе. По словам очевидцев происшествия, изначально они услышали громкие звуки. В результате случившегося в соседних домах повредились стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли милицейские машины, а также машины скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

На следующий день две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. На место инцидента прибыли саперы и сотрудники правоохранительных органов. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали радио РФ.

Позднее в Тирасполе сообщили о причастности к взрыву в Приднестровье украинцев.

Украина Приднестровье стрельба
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