Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Над селом Колбасна в Приднестровье были замечены несколько украинских дронов

Полина Долганова

В мире
Над селом Колбасна в Приднестровье были замечены несколько украинских дронов
Фото: shutterstock

Несколько дронов были замечены в ночь с 26 на 27 апреля над селом Колбасна, где находятся склады с боеприпасами. Аппараты были запущены с территории Украины. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в МВД Приднестровья.

Уточняется, что военный склад в селе является одним из самых больших на территории Европы, передает РИА Новости.

До этого в пресс-службе МВД непризнанной республики сообщили, что обстрелы из стрелкового оружия в районе складов боеприпасов в Приднестровье велись с украинской территории.

26 апреля президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности страны из-за взрывов, которые прогремели в Приднестровье. В этот же день две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района непризнанной республики. На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.

До этого, 25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

Украина дроны Приднестровье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте