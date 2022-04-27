Над селом Колбасна в Приднестровье были замечены несколько украинских дронов

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Несколько дронов были замечены в ночь с 26 на 27 апреля над селом Колбасна, где находятся склады с боеприпасами. Аппараты были запущены с территории Украины. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в МВД Приднестровья.

Уточняется, что военный склад в селе является одним из самых больших на территории Европы, передает РИА Новости.

До этого в пресс-службе МВД непризнанной республики сообщили, что обстрелы из стрелкового оружия в районе складов боеприпасов в Приднестровье велись с украинской территории.

26 апреля президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности страны из-за взрывов, которые прогремели в Приднестровье. В этот же день две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района непризнанной республики. На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.

До этого, 25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.