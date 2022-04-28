Захарова заявила, что Москва расценивает инциденты в Приднестровье как акты терроризма

Фото: МИД РФ

Российская сторона расценивает произошедшее в Приднестровье как акты терроризма и выражает обеспокоенность происходящим в непризнанной республике. Об этом в четверг, 28 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, Москва ожидает, что все произошедшие в республике инциденты будут расследованы.

— Расцениваем эти действия как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе, и ожидаем тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося, — отметила представитель МИД РФ.

Она добавила, что Москва осуждает попытки вовлечь Приднестровье в ситуацию на Украине, передает ТАСС.

До этого в пресс-службе МВД непризнанной республики сообщили, что обстрелы из стрелкового оружия в районе складов боеприпасов в Приднестровье велись с украинской территории.

26 апреля президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности страны из-за взрывов, которые прогремели в Приднестровье.

26 апреля две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.

До этого, 25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.