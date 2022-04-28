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Денис Пушилин: Первое судно с продукцией из порта Мариуполя отправится в мае

Лейла Алиева

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Денис Пушилин: Первое судно с продукцией из порта Мариуполя отправится в мае
Фото: glava-lnr.info

Власти Донецкой Народной Республики планируют уже в мае отправить первое судно с продукцией из мариупольского порта. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— Что касается морского порта, где мы с вами сегодня находимся, то это важный транспортный узел, который будет задействован, — отметил Пушилин.

По его словам, в планах, чтобы отправление первой отгрузки из мариупольского порта было уже в течение мая.

Глава ДНР добавил, что на данный момент в порту проводят уборку территории, инвентаризацию и подготовку нормативно-правовой базы для полноценного функционирования предприятия, пишет ТАСС.

25 апреля Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Эвакуации мирных граждан с российской стороны ничего не препятствует.

18 апреля стало известно, что освобожденный от украинских военных порт в Мариуполе работает. Гавань уже обслужила два крупных судна и несколько небольших.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал на своем канале в Telegram видеозапись городских боев в Мариуполе, которые ведутся между российской армией и националистами полка «Азов».

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