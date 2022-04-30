Фотографии столичных спасателей украсили остановки около ВДНХ

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На остановочных павильонах вблизи ВДНХ появились фотографии сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Ожидая общественный транспорт, горожане познакомятся с настоящими героями, которые ежедневно заботятся о безопасности жителей и инфраструктуры Москвы. Благодаря их слаженным действиям и мужеству с 2011 года на пожарах спасено более 18 тысяч человек, а результат колоссальной профилактической работы — сокращение количества пожаров в три раза за последние десять лет, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Уточняется, что фотопроект организован в честь Дня пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля. Все желающие смогут ознакомиться с короткими интервью с пожарными и спасателями, которые размещены на сайте проекта. Также на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» можно посмотреть онлайн-лекцию об истории пожарной охраны Москвы.

До этого стало известно, что мотогруппы спасателей 1 мая приступят к патрулированию во всех округах Москвы. Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно будут совершать объезд всех административных округов города, в том числе патрулировать основные магистрали столицы, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха.