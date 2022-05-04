Бывший депутат Рады заявил, что южным регионам не место в составе Украины

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Экс-депутат украинской Рады Алексей Журавко заявил, что южным регионам не место в составе Украины, так как исторически они всегда принадлежали России.

— Киевский режим уже никогда не вернет под свой нацистский контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России, — заявил бывший депутат.

Он добавил, что в будущем южные регионы Украины соединятся с РФ в экономическом и политическом плане, передает РИА Новости.

До этого Журавко заявил, что Херсонская область не вернется под контроль ВСУ. Он также призвал местное население не бояться возвращения националистов.

Недавно российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже там запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах. Также стало известно, что освобожденная российскими войсками от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.