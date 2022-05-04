«Малый бизнес Москвы» назвал самые популярные услуги среди предпринимателей

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Чаще всего предприниматели на сайте проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) подбирали меры поддержки, проверяли контрагентов, просматривали законодательный дайджест, обращались за помощью в подготовке налоговой декларации по упрощенной системе и узнавали о соответствии вывесок правилам. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— С января по апрель 2022 года сервисами портала воспользовались почти 45 тысяч раз — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего здесь доступно свыше двадцати онлайн-услуг, которые помогают бизнесу решать самые разные задачи. Например, можно подобрать меры поддержки, найти помещение или рабочее место в бесплатном коворкинге, — добавила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, самой популярной услугой стала проверка контрагентов. С ее помощью предприниматели могут оценить надежность потенциального партнера перед заключением контракта. На втором по востребованности месте стоит «Законодательный бизнес-дайджест», который предоставляет последнюю информацию о последних изменениях в законодательстве и новых мерах поддержки отрасли.

Бронзу в рейтинге взял сервис «Проверь законность вывески», отвечающий на вопросы о соблюдении законов при установке билборда по тому или иному адресу. На четвертом месте стоит «Интерактивный помощник» — ориентир по мерам поддержки бизнеса.

Пятое место заняла услуга «Подготовка налоговой декларации по УСН», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что пять новых технологических решений российских компаний включили в столичный онлайн-реестр для промышленников «Банк технологий». Его пополнили умная система контроля качества продукции, системы контроля технологических процессов, присутствия персонала на разных участках производства и соблюдения техники безопасности.