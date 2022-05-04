Москвичей пригласили на чтение стихов в Музее Победы 9 мая

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Жителей столицы 9 мая пригласили концерт «Поэтория» в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра Павла Когана. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы города.

Концерт начнется в 19:00 на Большой сцене филиала Музея Победы «Музей Г.О.Р.А.». В мелодекламации — чтении стихов под музыкальное сопровождение — примут участие известные российские и зарубежные актеры.

— В рамках концерта в музыкально-стихотворной форме прозвучат симфонические произведения современных композиторов из разных регионов России и стран СНГ, — уточнили в пресс-службе департамента.

3 мая столичный Музей на Поклонной горе посетил парадный расчет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Всего гостями культурного учреждения стали порядка 100 кадетов и офицеров этого военного учебного заведения.

Юные кадеты и их наставники-офицеры возложили цветы в Зале памяти и скорби, после чего побывали на двух интерактивных экскурсиях, которые проводятся в музее.