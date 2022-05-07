Володин обвинил США в координации операций Украины против России

Фото: Пресс-служба Госдумы

США принимают участие в событиях на Украине, координируя операции против России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 7 мая.

— Президент США Байден, требуя пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной, признался, что Вашингтон рассекретили, — сказал политик.

Он добавил, что речь идет не только о поставках техники и вооружения на Украину. Так, Вашингтон направил Киеву силы разведки, подчеркнул парламентарий.

После государственного переворота на Украине в 2014 году США начали координировать и разрабатывать военные операции, считает он. Американское правительство должно понести ответственность за преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, написал Володин в своем Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставлять вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.