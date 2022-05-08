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Трехметровые звезды установили у десяти станций столичного метро ко Дню Победы

Араз Салехов

Сюжет: 

День Победы
Город
Трехметровые звезды установили у десяти станций столичного метро ко Дню Победы
Метро / Фото: Анна Быкова

У вестибюлей десяти станций метро установили трехметровые красные звезды с размещенной посередине надписью «9 мая». Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Накануне праздника возле вестибюлей станций метро «Чистые пруды», «Арбатская» (Филевская линия), «Кропоткинская», «Площадь Революции», «Улица 1905 года», «Маяковская», «Октябрьская» (Калужско-Рижская линия), а также у станций Кольцевой линии «Парк культуры», «Проспект Мира» и «Таганская» размещены праздничные инсталляции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в темное время суток на них будет включаться подсветка.

Также стало известно, что в столичном метро пройдет акция, которая будет посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На станциях метрополитена прозвучат истории подвигов героев тех лет. 8 и 9 мая студенты, волонтеры и активисты патриотических организаций расскажут истории подвигов своих родных. Главная цель акции — обеспечить преемственность поколений, а также сохранить и передать истории героев.

Помимо этого, городские службы установили тематические плакаты в центре Москвы ко Дню Победы. Сотрудники Комплекса городского хозяйства разместили на афишных стендах, городских билбордах, в том числе цифровых, медиафасадах более одной тысячи тематических плакатов.

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