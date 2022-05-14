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Замглавы МИД пообещал ответную реакцию на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Полина Долганова
В мире
Замглавы МИД пообещал ответную реакцию на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: МИД РФ

Инициатива Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО не будет проигнорирована Москвой. Об этом в субботу, 14 мая, заявил замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

По его словам, ответная реакция будет иметь политический характер.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что решение об ответных мерах российской стороны будет приниматься не на эмоциях, а на основе тщательного анализа.

— Это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса, — цитирует замминистра РИА Новости.

13 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна планирует подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. Они отметили, что финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в альянс, чтобы обеспечить свою безопасность.

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