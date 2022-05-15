Следком России расследует преступления украинских националистов и наемников в ЛНР

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета РФ занимаются установкой всех обстоятельств преступлений украинских националистов и польских наемников в городе Попасная в Луганской народной республике. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Следкома, жители Попасной засвидетельствовали, что бойцы нацбатальонов стреляли в дома мирных граждан, а также удерживали жителей в подвалах, препятствуя их выезду из города.

Кроме того, националисты размещали в жилых домах огневые позиции, а снайперы стреляли с крыш под ноги горожанам, когда те выходили за водой. Есть информация, что жертвой подобных действий стал один мужчина. Также в ведомстве сообщили, что наемники из Польши в течение четырех дней не выпускали за водой жителей Попасной из подвала.

— Следствием в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима указанная информация будет изучена, а действиям националистов и наемникам будет дана надлежащая правовая оценка, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и попытались проникнуть в город, но попытка побега и беспорядки были подавлены силами сотрудников изолятора и военной полицией России.