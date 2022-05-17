Москвичам назвали участки дорог с затруднениями движения вечером 17 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

В Москве вечером во вторник, 17 мая, ожидаются затруднения движения до восьми баллов. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение движения из-за строительных работ ожидается на 85-м и 90-м километрах МКАД, проспект Мира в районе дома 198, Рижской и Лужнецкой эстакадах, а также на Волгоградском проспекте, дом 49.

Помимо этого, затруднения в движении могут возникнуть из-за мелких ДТП.

Жителям и гостям столицы рекомендуют в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. Это поможет сэкономить время, передает дептранс.

До этого стало известно, что несколько улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта из-за проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Ограничения пройдут в период с 20 по 23 мая.