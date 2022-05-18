Итальянского посла в Москве вызвали в МИД России

Фото: МИД РФ

Итальянского посла в Москве вызвали в российское Министерство иностранных дел. Ему объявят об ответных мерах на высылку дипломатов из Италии. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Также 18 мая в Министерство иностранных дел России вызвали посла Франции в Москве Пьера Леви. В МИД РФ также был вызван посол Испании Маркос Гомес Мартинес.

Дипломатические отношения РФ начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

России нет необходимости прекращать дипломатическое сотрудничество с европейскими странами, и ей бы хотелось, чтобы дипмиссии этих государств продолжили свою деятельность на территории страны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.