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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 19 мая

Араз Салехов
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 19 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заторы в движении транспорта сегодняшним вечером будут отмечаться на некоторых участках столичных дорог. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность городских дорог в восемь баллов.

Отмечается, что движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Также стало известно, что 21 и 22 мая будет изменено расписание электричек второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) из-за строительства новых станций. Так, часть поездов будет следовать укороченными маршрутами: от Нахабино до Тушинской и Стрешнево, от Подольска — до Царицыно.

Работы, как уточняется, пройдут преимущественно ночью в выходные дни — во время наименьшего пассажиропотока.

Помимо этого, в период с 18 по 31 мая на развязке Волгоградского проспекта и Новорязанского шоссе с МКАД будут проводиться ремонтные работы по замене асфальта.

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