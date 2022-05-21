Мощный взрыв прогремел в роддоме в Шымкенте

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В районе родильного дома в городе Шымкенте прогремел мощный взрыв, повреждения получил жилой дом. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил информационный портал Zakon.kz.

— Взрыв прогремел в Шымкенте в районе роддома №1. Пострадал рядом стоящий пятиэтажный жилой дом, — говорится в сообщении.

На данном этапе какой-либо информации о пострадавших нет, цитирует сообщение ТАСС.

В пятницу, 6 мая, произошел взрыв в центре Гаваны в здании гостиницы Saratoga. По одной из версий, взрыв произошел во время перекачки сжиженного газа. В происшествии есть пострадавшие лица.

Помимо этого, стало известно о разрыве боеприпаса в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах. В результате пострадали двое прохожих. В багажнике были обнаружены предметы, похожие на армейские ручные гранатометы.

Также на заводе «Синтез» в Кургане произошел взрыв.Следственный комитет России, как уточняется, уже возбудил уголовное дело по факту взрыва в здании фармацевтического предприятия.

По данным ведомства, на ПАО «Синтез» произошел хлопок, который повлек разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода.