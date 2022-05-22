Метеоролог Шувалов: Тепло придет в Москву только с 26 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Начало следующей недели выдастся прохладным. Однако с четверга, 26 мая, в столичный регион начнет возвращаться тепло. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В четверг столица преодолеет рубеж в 15 градусов тепла. В конце рабочей недели, 26–27 мая, будет 17–19 градусов тепла. В пятницу ожидаются кратковременные дожди, — сказал он.

Помимо этого, Шувалов подробно рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. По словам синоптика, москвичей ожидают прохладная погода и кратковременные осадки.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на следующей неделе в Москве ожидается возвращение дождей. Их определит надвигающийся циклон, после его ухода дневная температура повысится примерно до 20 градусов.

20 мая синоптики сообщили, что с середины следующей недели в Москву вернется по-настоящему майская погода. 24 и 25 мая буду прохладными днями для последней недели мая. А с 26 мая в столице ожидается потепление.