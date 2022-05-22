Пьянству-бой: Главархив рассказал, как в 1970-х годах в столице боролись с алкоголизмом

Фото: Главархив Москвы

По легенде, будущий Владимир Святой отверг ислам как новую религию для своего княжества именно из-за запрета на употребление алкоголя, дескать «веселие Руси есть питие». Однако цена этого «веселия» для простых людей во все времена оказывалась тяжелой, и не случайно от Киевской Руси вплоть до наших дней власти постоянно боролись с последствиями неумеренных возлияний своих подданных. Не являлась исключением и советская эпоха.

В Главархиве Москвы сохранился документ о мерах по борьбе с пьянством и алкоголизмом среди жителей столицы, принятый в далеком уже мае 1977 года. Тогда приближался пятилетний «юбилей» Указа Президиума Верховного совета РСФСР от 19 июня 1972 года «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма.

Этот «антиалкогольный» Указ констатировал, что «в современных условиях, когда советский народ успешно осуществляет задачи коммунистического строительства, все более нетерпимым становится пьянство. Пьянство причиняет вред здоровью трудящихся, нередко ведет к разрушению семьи, пагубно отражается на воспитании детей. Под воздействием алкоголя люди утрачивают чувство ответственности перед обществом и государством, совершают хулиганство и другие преступления. Пьянство наносит ущерб производству, приводит к прогулам и другим нарушениям трудовой дисциплины, авариям и гибели людей».

Фото: Главархив Москвы

Соответственно, для искоренения зла намечалась широкая программа мероприятий административного, уголовного, экономического и морального противоборства алкоголизму, проводить которую в жизнь были призваны прежде всего Советы всех уровней, в том числе и Моссовет. Московский городской комитет КПСС и Мосгорисполком, в свою очередь, в марте и сентябре 1975 года уже принимали собственную программу антиалкогольных мероприятий.

В общем, было решено силами милиции развернуть бескомпромиссную борьбу с распитием спиртного в неположенных местах и с нарушениями правил торговли алкогольной продукцией, а медикам предписывали развернуть на крупнейших городских предприятиях сеть наркологических отделений для лечения алкоголиков с параллельным их привлечением к труду. Торговым же и строительным организациям поручили сосредоточить торговлю спиртным в ограниченном числе специализированных магазинов. А также для культурно-алкогольного досуга развернуть в столице сеть пивных баров, пивных залов, бутербродных. И, разумеется, популяризировать всячески досуг без алкоголя, увеличивая продажи кофе, кваса, соков и других напитков. Как раз в мае 1977 года Моссовет и Мосгорисполком решили подвести промежуточные итоги борьбы, наметить новые рубежи и задачи.

Статистика, приведенная в документах, свидетельствует, что война с зеленым змием велась упорно и бескомпромиссно, но вредоносный рептилоид и не помышлял о капитуляции. ГУВД Мосгорисполкома лишь по «горячим следам» указа 1972 года в ходе специально спланированной операции «Бахус» организовало 12 общегородских и 22 специальных рейда. В 1973-1976 годах за этими рейдами последовало еще 77, в ходе которых было подобрано только на улицах более 153 тысяч нетрезвых граждан.

Вообще же статистика изъятия из неположенных мест любителей горячительного демонстрировала удручающее постоянство. Если в 1972 году в органах правопорядка оказались 366 тысяч «перебравших», в 1975 — 373 тысячи, в 1976 — 376 тысяч. За первый квартал 1977 года стражи порядка изъяли с улиц столицы почти 86 тысяч человек, из коих 57 тысяч пришлось отправить в медвытрезвители, то есть количество «тяжелых» достигало двух третей. Тем временем развертывание сети учреждений «культурного» пития явно отставало от графика: из 320 запланированных точек к 1977 удалось открыть только 166. Так, их из 66 предприятий общепита с продажей пива, кваса, соков и других подобных напитков удалось открыть только 33.

Фото: Главархив Москвы

Констатировав эти сложности, авторы Решения Мосгорисполкома №1527 предложили скорректированную программу антиалкогольного наступления. Был определен список из 30 городских предприятий, как правило, флагманов московской индустрии (в списке значились АЗЛК, завод имени Владимира Ильича, «Красный Пролетарий», «Серп и Молот», «Калибр», завод им. Хруничева и другие), на которых открывались наркологические отделения на 60 коек каждое. В этих учреждениях заядлые алкоголики и горькие пьяницы должны были в течение 45 суток проходить не совсем добровольный курс лечения и обязательной трудотерапии.

Интересная деталь: «своих», то есть местных пьянчуг заводы и фабрики в свое отделение не направляли, их переводили на другое предприятие, а оттуда забирали соответствующий контингент себе. Это делалось для большей эффективности. Продолжалась работа по сосредоточению торговли крепкими спиртными напитками в специализированных магазинах. На 1977-1978 годы в городе было намечено открытие дополнительно 15 таких торговых точек, причем все они должны были находиться поодаль от промышленных предприятий и образовательных учреждений. Наконец, выдавалось задание на открытие для досуга граждан дополнительно 12 бутербродных, а ГлавАПУ Москвы обязали до 1 ноября 1977 разработать проект нового пивного бара. По этому проекту предполагалось построить еще 100 заведений.

Таково было содержание лишь одного «оперативного плана» Моссовета в борьбе с пьянством. В борьбе, которая продолжалась буквально всю писанную историю России и оставила много следов в документах государственных архивов.