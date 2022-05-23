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Викторию Боню не пустили на Каннский кинофестиваль

Егор Провоторов
Общество
Викторию Боню не пустили на Каннский кинофестиваль
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Популярную российскую светскую даму Викторию Боню не пустили на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Телеведущую попросили спешно удалиться с церемонии встреч знаменитостей на мероприятии из-за слишком провокационного образа. Об этом 42-летняя экс-участница «Дома-2» рассказала в воскресенье, 23 мая, на своей странице в одной из социальных сетей.

Российская теледива намеревалась выйти на красную дорожку в мужском костюме с бутафорскими усами и с табличкой, на которой выражено ее мнение о происходящем в мире. В качестве таблички была ее сумочка.

Охрана мероприятия при этом посчитала, что подобный образ может привлечь слишком большое внимание прессы. Организаторы попросили россиянку покинуть кинофестиваль, что вызвало злость телеведущей.

— Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой! Мне сказали, что если я выйду так, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти к фотографам, — заявила Боня в своих соцсетях.

Она отметила, что вместо красной дорожки этот образ будет уместно смотреться на ее странице. Телеведущая подчеркнула, что ее сообщение было от всех женщин, поскольку они ответственны только за мир в этом мире, пишет «КП».

В начале апреля Виктория Боня в знак протеста против русофобии разрезала свою сумочку от Chanel.

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