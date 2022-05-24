Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР при поддержке ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Город Светлодарск полностью контролируется силами ДНР и ЛНР при поддержке российских Вооруженных сил. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в штабе терробороны Донецкой народной республики.

— Продолжается зачистка вражеского элемента, — цитирует сообщение штаба РИА Новости.

До этого мэр Дебальцева Игорь Захаревич сообщил, что флаг Российской Федерации подняли на здании администрации города Светлодарска.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили склад снарядов для американских гаубиц. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.