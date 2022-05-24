Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР при поддержке ВС РФ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР при поддержке ВС РФ
Фото: Минобороны РФ

Город Светлодарск полностью контролируется силами ДНР и ЛНР при поддержке российских Вооруженных сил. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в штабе терробороны Донецкой народной республики.

— Продолжается зачистка вражеского элемента, — цитирует сообщение штаба РИА Новости.

До этого мэр Дебальцева Игорь Захаревич сообщил, что флаг Российской Федерации подняли на здании администрации города Светлодарска.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили склад снарядов для американских гаубиц. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте