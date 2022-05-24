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ЦБ понизил курс доллара на 25 мая до 56,97 рубля

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ понизил курс доллара на 25 мая до 56,97 рубля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Банк России (ЦБ РФ) установил на 25 мая официальный курс доллара на уровне 56,969 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Нынешний курс Центробанка на один рубль и 23,97 копейки ниже предыдущего показателя. Кроме того, регулятор понизил на один рубль и 51,46 копейки официальный курс евро. Теперь он составляет 58,8705 рубля, следует из данных на сайте Банка России.

До этого стало известно, что банки в России с 20 мая вновь получили возможность продавать любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро. Разрешить продажу валюты в регуляторе решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «ВМ» рассказал, кому пока не стоит вкладываться в иностранную валюту. По его словам, если человек не планирует активно ездить в другие страны, то ему нет смысла покупать валюту.

Экономист Александр Разуваев сообщил, что в скором времени можно ожидать подъема курса доллара и евро. Согласно прогнозу специалиста ожидать роста этих валют можно во втором полугодии.

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