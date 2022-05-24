Назван самый популярный транспорт для путешествий в 2022 году

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Путешествия на автомобиле станут самыми популярными в текущем году. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Усманский.

Он отметил, что в настоящее время туристы чаще всего выбирают для бронирования отели, расположенные недалеко от их места жительства. К примеру, москвичи предпочитают отдыхать в Твери, Ярославле и Костроме.

— Россияне бронируют номера в ближайших регионах, в радиусе около 300 километров от дома. Небольшая удаленность позволяет спокойно добраться до места отдыха на машине в течение светового дня, — пояснил Усманский.

Он также обратил внимание на рост числа бронирований в регионах Большой Волги. При этом эксперт подчеркнул, что туристы выбирают не экскурсии, а классический длительный отдых в отелях.

По словам Усманского, география путешествий по России в 2022 году резко расширилась. Он видит причины этого в транспортных ограничениях в Краснодарском крае, программе Ростуризма по запуску чартерных рейсов с туроператорами и повышенном интересе к автомобильным путешествиям.

Илья Усманский также рассказал «ВМ», какие направления внутри страны будут наиболее популярными этим летом.