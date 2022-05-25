СМИ: Правительство России планирует повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов

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Российское правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10 процентов. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу примет президент РФ Владимир Путин, так как в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались различные мнения, передало издание.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание государственного совета по социальной политике. По его словам, в ходе заседания планируется принять решение об индексации соцвыплат для граждан России.

Недавно стало известно, что пенсионерам страны автоматически проиндексируют пенсии на восемь–девять процентов. Об этом 6 мая сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Чиновник отметила, что точный размер увеличения выплат на данном этапе обсуждают в профильных комитетах Госдумы.