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Сын Михаила Ефремова рассказал, как справляется со стрессом после ареста отца

Анастасия Колоскова
Общество
Сын Михаила Ефремова рассказал, как справляется со стрессом после ареста отца
Фото: Youtube / Agata Muceniece

Актер Никита Ефремов рассказал, что помогло ему справиться с переживаниями на фоне ареста его знаменитого отца, который в пьяном состоянии спровоцировал смертельную аварию.

Сын Михаила Ефремова не скрывает, что тоже испытывал проблемы с алкоголем и психотропными веществами, однако теперь пагубные привычки остались в прошлом.

— Конечно, я на виду. У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок… Меня очень заинтересовали медитации, духовная и психологическая стороны моей личности, — признался он в интервью порталу «Кинопоиск».

Артист отметил, что духовные практики помогли ему в поисках ответа на вопрос о причинах сложившейся ситуации.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

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