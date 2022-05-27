Эксперт рассказал, как обновление сети McDonald’s повлияет на систему контроля качества

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Строгие стандарты качества, которыми славился McDonald’s, непременно останутся на высоком уровне в обновленной сети бренда. Такое мнение высказал кандидат технических наук, доцент МГУПП Дмитрий Быстров.

Он напомнил, что в McDonald’s одна из наиболее строгих в мире систем контроля качества.

— У сети всегда был принцип, что если вы приедете в страны третьего мира и захотите перекусить, то можете смело идти в McDonald’s. Там вы точно не отравитесь, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что работающие на территории России рестораны строго соблюдали этот принцип. Дмитрий Быстров выразил уверенность, что аналогичные высокие стандарты останутся в обновленной сети.

Также эксперт рассказал, какие позиции могут исчезнуть из меню McDonald's.

Напомним, что McDonald's под новым брендом собираются открыть в России 12 июня. Первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская». При этом, по словам генерального директора компании Олега Пароева, в новом бренде McDonalds на территории России не планируют сохранять желтую букву «М».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил 27 мая, что новые владельцы McDonald’s откроют свои точки к середине июня, сохранив при этом 95 процентов отечественной продукции.