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России печально видеть, как Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине. Об этом заявил в воскресенье, 29 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что Париж активно вооружает Киев наступательными вооружениями, требует вести войну до победного конца и нанести России поражение.

— Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, но и сознательно проигнорированы, — сказал глава МИД РФ в интервью французскому телеканалу TF1.

Сергей Лавров усомнился в снятии санкций после окончания спецоперации на Украине. По мнению главы МИД РФ, в данной ситуации речь идет уже не об Украине: она просто стала для Запада своеобразной «разменной монетой». В планах этих стран, отмечает Лавров, — приложить усилия для сдерживания России, чтобы РФ не мешала утверждению однополярного мира во главе с США.