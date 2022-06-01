Рябков: Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США

Фото: МИД РФ

Любые поставки вооружений Киеву увеличивают риски прямого столкновения Москвы и Вашингтона. Об этом в среду, 1 июня, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

— Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития, — отметил замминистра.

Он добавил, что Соединенные Штаты долгие годы не прикладывали никаких усилий, чтобы разрешить конфликт на Украине, однако после начала спецоперации американские власти стали добиваться поражения России, передает РИА Новости.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что общество в Соединенных Штатах оказалось расколото. По его словам, американцы критикуют позицию властей США относительно ситуации на Украине. Он также напомнил, что американский политик Генри Киссинджер призвал западную сторону отказаться от попыток добиться военного поражения России в ходе спецоперации.

До этого сообщалось, что на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Позже представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне изучают варианты поставок Украине вооружений, которые помогут Киеву. Однако вопрос о поставке ракет дальнего действия не поднимается.