Третья жена Градского подала в суд на своих детей и вдову музыканта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ольга Градская, которая являлась третьей женой Александра Градского ушедшего из жизни в ноябре прошлого года, подала иск к вдове музыканта Марине Коташенко и собственным детям Даниилу и Марии, претендуя на наследство. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

— Истец просит признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения, — цитирует сообщение суда РИА Новости.

Также Градская (урожденная Фартышева) требует выделить 1/2 долю имущества, которое было нажито за время брака с музыкантом, признать за ней право на ее собственность и исключить из состава наследственного имущества.

Беседа по заявлению пройдет в суде 27 июня.

Известно, что Ольга и Александр были женаты с 1980 по 2001 годы.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

После смерти певца адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на наследство умершего музыканта и наставника проекта Первого канала «Голос» Александра Градского.

В январе 2022 года вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. Марина Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

Полиции удалось задержать одного из участников разбойного нападения. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Позже представитель Марины Коташенко юрист Александр Добровинский заявил, что личности всех участников разбойного нападения на вдову Александра Градского уже известны.