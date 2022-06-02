Киркоров изменит номер с «распятой» внутри креста актрисой

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российский певец Филипп Киркоров собирается изменить концепт номера «Мария Магдалена», возмутивший православную и мусульманскую общественность. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

— Могу подтвердить, что номер «Мария Магдалена» будет видоизменен. Крест был на концертах в Санкт-Петербурге и Москве. В туре номер «Мария Магдалена» остается, но с другим решением. Удивит? Удивит! Концерты Филиппа — это всегда спектакль. Никогда Киркоров не выходил просто с микрофоном и не пел только лишь от себя. Это всегда история, — сказала она.

При этом представитель певца добавила, что гастрольный тур состоится, отменять его не планируют, сообщает РИА Новости.

Напомним, что на сцене во время концерта, прошедшем в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, появился огромный светящийся крест с «распятой» внутри актрисой. Певец, исполняя песню «Мария Магдалена», ходил по этому кресту.

Известная актриса и телеведущая Мария Шукшина, в свою очередь, назвала «бесовским шоу» выступление Киркорова на поваленном кресте. По ее словам, таким выступлением певец нарушил российский закон, оскорбив чувства верующих.

Также эстрадный певец признался в своей зависти к собственным детям. Так, артист рассказал, что его домочадцы Алла-Виктория и Мартин-Кристин сами по себе активные и дерзкие личности. В связи с этим Киркоров завидует их способностям к обучению и познанию.