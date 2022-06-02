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Эксперт назвал самые востребованные трассы Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт назвал самые востребованные трассы Подмосковья
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Московской области регулярно ведутся масштабные дорожные работы, однако есть три востребованных водителями участка, вопрос с обустройством которых до сих пор открыт. О них рассказал член Общественного совета при министерстве транспорта Подмосковья Андрей Мухортиков.

Первая необходимая дорога — это обход деревень Фирсановка и Лугинино на границе Москвы, Солнечногорского городского округа и Химок, отметил эксперт. В настоящее время здесь наблюдаются постоянные пробки.

Второй из самых востребованных трасс, по оценке эксперта, является дорога на границе Ступина и Коломны.

— Это дорога Субботово — Мякинино, она пользуется большим спросом, там переходный тип покрытия, то есть она в щебенке, в грунте. Там постоянно образуются ямы. Люди уже давно просят заасфальтировать этот участок, его протяженность два километра, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Третьей проблемной точкой, по мнению общественника, является дорога между округами Серпухов и Ступино. Ранее здесь был проезд через территорию заповедника, но затем дорогу перекрыли, и автомобилистам приходится проезжать лишнее расстояние.

Правительство России активно работает над созданием мер, позволяющих не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря на возможное изменение цен в сторону повышения. Об этом в среду, 1 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подмосковье Ремонт Дороги
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