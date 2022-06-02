Захарова прокомментировала ее включение в санкционный список США

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 2 июня, прокомментировала ее включение в санкционный список США.

— А разве я еще не в нем? — отметила она.

Кроме того в своем Telegram-канале она добавила, что счетов и недвижимости за рубежом у нее не имеется.

Напомним, США расширили санкционный список против России, включив туда официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Кроме того в стране ввели санкции в отношении горно-металлургической компании «Северстали» и золотодобытчика Nordgold. Американский Минфин установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа.

До этого Латвия внесла в санкционные списки 34 российских деятелей искусства России, которые открыто поддерживают специальную военную операцию на Украине. Так, в список попали актеры Дмитрий Дюжев, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, певец Олег Газманов и певица Лариса Долина.

Кроме того Канада ввела санкции в отношении 22 граждан РФ и четырех российских компаний. В список внесли председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алину Кабаеву, еще 21 физическое и четыре юридических лица.