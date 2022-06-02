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Практически слепого арестанта обнаружили в столичном следственном изоляторе

Анастасия Колоскова
Происшествия
Практически слепого арестанта обнаружили в столичном следственном изоляторе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Практически незрячий арестант уже более года находится в следственном изоляторе № 4 в Москве. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила «ОНК газета» со ссылкой на председателя московской комиссии Георгия Волкова.

По его словам, у 37-летнего Дмитрия Тулянинова, содержащегося в СИЗО-4, сохранилось лишь 0,004 процента зрения. Правозащитник отметил, что тот находится под стражей больше года, а несколько дней назад суд продлил ему арест на три месяца.

Волков подчеркнул, что медицинское освидетельствование не выявило у арестованного заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

— Это связано с тем, что в постановлении правительства № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» не учтен нюанс о состоянии зрения заключенного, — добавил он.

Председатель московской ОНК пояснил, что, согласно закону, осужденные должны быть освобождены из колоний, если их зрение менее 0,15 процента, а для арестованных такая норма не предусмотрена.

Волков назвал такое отношение бесчеловечным и призвал правоохранителей задуматься об этом.

— Как незрячий человек может содержаться в следственном изоляторе? Ведь он не может нормально передвигаться, не может в принципе нормально существовать, — цитирует правозащитника издание.

В феврале Георгий Волков выразил обеспокоенность из-за роста числа бизнесвумен в столичных СИЗО.

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