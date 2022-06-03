Песков отметил оперативность экстренных служб Москвы при пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Фото: Администрация президента РФ

Экстренные службы Москвы оперативно отреагировали на пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе столицы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 3 июня.

— Это городское происшествие, хотя и достаточно крупное. Все службы среагировали, и наша противопожарная служба среагировали весьма оперативно, — заявил Песков.

По его словам, решения по инциденту будут вынесены после установления причин, передают «Известия».

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы утром 3 июня.

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа.

Погибших в результате инцидента не обнаружено. Всего из здания было эвакуировано 1000 человек и спасено 13 — из-за огня они были заблокированы на верхних этажах.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».