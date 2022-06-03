ВСУ обстреляли автомобили с журналистами в Донбассе

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В Донбассе под артобстрел со стороны украинских военных попали автомобили с журналистами, в том числе агентства Рейтер и телеканала RT. Об этом сообщил корреспондент RT Игорь Жданов.

По его словам, инцидент произошел на въезде в Северодонецк.

— Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в пяти — десяти метрах перед нами. <…> Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась, — написал корреспондент в своем Telegram-канале.

Жданов уточнил, что водитель автомобиля погиб на месте. Получивших ранения журналистов доставили в больницу, при этом команда телеканала не пострадала. Он подчеркнул, что украинские военные «били прицельно», дождавшись, когда машины заедут на пристрелянный участок дороги. Свои действия они корректировали с беспилотника.

Жданов отметил, что обе машины с журналистами были гражданские.

До этого заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что во время неудачных попыток прорыва в Авдеевке Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 человек и три танка.